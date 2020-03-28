【新冠肺炎】中國向巴基斯坦派遣醫療組　8名專家來自新疆

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，巴基斯坦目前累計確診病例達1373宗，其中11人死亡。 中國外交部發言人耿爽周六（28日）宣布，為幫助巴基斯坦應對疫情，中國政府決定向巴基斯坦派遣抗疫醫療專家組。專家組由國家衛生健康委員會組建，由新疆衛健委選派，當日下午已啟程。

赴巴基斯坦支援的中國醫療專家組周六已啟程。（中國經濟網）

《央視新聞》報道，應巴基斯坦政府邀請，中國政府赴巴基斯坦抗疫醫療專家組周六從新疆烏魯木齊市啟程，赴巴協助開展疫情防控工作。專家組共8人，分別來自新疆疾控中心、自治區人民醫院、新疆醫科大學第一附屬醫院、自治區中醫醫院，專業領域涵蓋呼吸、重症、護理、檢驗、中醫等。

報道稱，赴巴專家組主要任務是與當地醫院和專家開展經驗分享與交流，介紹中國抗疫經驗，結合巴方防疫措施和診療流程，對巴疫情防控、患者治療和實驗室工作提供諮詢，為巴醫務人員和社區防控人員提供培訓和指導等。

據悉，赴巴專家組隨行還攜帶了由新疆捐贈的第二批醫療救治物資，包括1萬個醫用N95口罩、10萬個一次性醫用口罩、5000套醫用防護服、12台呼吸機、5台除顫監護儀、1萬份核酸檢測試劑等抗疫醫療物資及藥品。周五（27日），新疆援助巴基斯坦的首批抗疫醫用物資已由紅其拉甫口岸通關。

3月22日，在巴基斯坦伊斯蘭堡，民眾在一間可檢測新冠肺炎的醫院外等候。（新華社）

此外，據「中聯部新聞辦」微信公眾號消息，中共中央對外聯絡部部長宋濤周五同老撾人革黨中央對外聯絡部部長順通通電話。宋濤表示，中方決定派醫療專家組赴老撾協助防控疫情，並根據老撾實際需要提供力所能及的援助。老撾對此表示感激。

根據老撾衛生部周四（26日）公布的數據，截至當日下午2時，老撾累計確診新型冠狀病毒肺炎病例有6宗，未有患者死亡。

（綜合報道）