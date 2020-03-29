新冠肺炎｜稱中國試劑準確率低　菲律賓澄清：問題試劑非官方捐贈

早前報道，菲律賓衛生部官員指，中國送往該國的第一批新冠肺炎檢驗試劑組，準確率只有40%，因而並未有使用，只儲存起來。

菲律賓衛生部今日（29日）發布公告澄清，表示問題試劑由一私人基金會捐贈，中國政府捐贈的試劑測試水平與世界衛生組織提供的試劑盒相當。

菲律賓衛生部今日（29日）發布公告澄清。（菲律賓衛生部）

菲衛生部澄清道，中國政府捐贈的華大基因核酸檢測試劑盒和聖湘核酸檢測試劑盒，經由菲律賓熱帶病研究所評估，其測試水平與世界衛生組織提供的試劑盒相當。菲律賓政府無需單獨購買其他試劑盒。

公告指，衛生部在3月28日的記者會上提到的準確率只有40%的是另一個品牌的試劑盒，該品牌的試劑盒由一個私人基金會捐贈。菲律賓熱帶病研究所經過初步審核後認為，有必要對該品牌的試劑盒進行後續驗證。為了最大程度地減少這一額外步驟，菲各方同意在後續的捐贈中使用華大基因和聖湘核酸檢測試劑盒。

菲衛生部還對於先前發布的公告造成的誤解表達歉意。

中國捐贈10萬組檢驗試劑組21日送達菲律賓。（資料圖片）

此外，菲律賓衛生部長杜凱在3月29日通過短信向中國駐菲律賓大使稱，中國援助菲律賓的核酸檢測試劑盒沒有任何質量問題，符合世界衛生組織和菲律賓熱帶病研究所的標準。杜凱再次感謝中國政府對菲的援助。

據了解，中國已向菲律賓提供2000人份華大基因和10萬人份聖湘核酸檢測試劑盒。中國駐菲使館早前發聲明稱，其質量非常好，不存在任何準確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標準。