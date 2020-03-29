【新冠肺炎】中國駐菲使館：援菲試劑質量良好　當地已投入使用

早前報道，菲律賓衛生部官員指，中國送往該國的第一批新冠肺炎檢驗試劑組，準確率只有40%，因而並未有使用，只儲存起來。

對此，中國駐菲律賓大使館今日（29日）發表聲明，稱與菲律賓方面核實了解，中國援菲試劑質量良好，當地已正式投入使用。

中國駐菲使館聲明稱，對於有媒體報道菲律賓衛生部官員3月28日有關中國援菲新冠肺炎檢測試劑準確度的表態，使館對此高度重視，立即與菲衛生部進行了認真核實，並深入了解有關情況。

聲明指，經菲衛生部確認，中國迄已援菲的2000人份華大基因和10萬人份聖湘核酸檢測試劑盒質量非常好，不存在任何準確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標準。上述試劑盒已正式投入使用，為菲政府快速應對疫情發揮重要作用。

中國捐贈10萬組檢驗試劑組21日送達菲律賓。（資料圖片）

聲明又道，中方高度關注菲律賓新冠疫情發展，一直提供力所能及的支持和幫助。堅決反對在未經科學測試的情況下，基於道聽途說發表不負責任的言論和報導，誤導公眾和輿論，干擾中菲攜手合作抗疫大局。

早前有報道指，菲律賓衛生部助理部長Maria Rosario Vergeire稱，中國送到該國的第一批檢驗試劑組，準確率只有40%，因為準確率低而沒有用，只把它們儲存起來。她表示，根據世衛標準，其他國家和團體送來菲國的檢驗試劑組的檢測結果是準確的。