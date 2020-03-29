【新冠肺炎】習近平今赴浙江　考察港口和園區企業復工復產情況

中共總書記、國家主席習近平今日（29日）在浙江考察調研。下午，他先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北崙大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。

習近平在浙江考察。（新華視點）

據央視報道，習近平調研的穿山港區貨櫃箱碼頭，是繼深圳鹽田國際碼頭後全球第二大單體集裝箱碼頭，碼頭岸線3,410公尺，擁有十個大型專業泊位，2019年完成貨櫃箱吞吐量1,035萬標箱，在「一帶一路」建設中具樞紐作用。

寧波舟山港集團由原寧波港集團與舟山港集團整合組建成立，由穿山、北侖等19個港區組成。2019年寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸，連續11年位居世界第一。

報道指，新冠肺炎疫情發生以來，寧波舟山港穿山港區採取科學有效的防控措施，盡可能減少疫情對生產作業影響，成為穩定大陸外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉的重要保障。

早前報道，3月25日，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作。會議指出，要在堅決防止疫情反彈的前提下，加快恢復生產生活秩序，努力完成全年經濟社會發展目標任務，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅目標任務。