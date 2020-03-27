【新冠肺炎】中央政治局召開會議　明確疫情防控現重大轉變

據央視今天（27日）報道指出，中共中央政治局召開會議，分析中國國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究疫情防控和經濟發展等相關工作。

報道稱，會議還審議了《關於2019年脱貧攻堅成效考核等情況的匯報》和《關於中央脱貧攻堅專項巡視「回頭看」情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

2020年3月10日，習近平前往火神山醫院視察。（微博@新華視點）

3月25日，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

會議認為，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦努力，疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復。當前，中國國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，中國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。要因應中國國內外疫情防控新形勢，及時完善中國疫情防控策略和應對舉措，把重點放在外防輸入、內防反彈上來，保持中國疫情防控形勢持續向好態勢。

會議指出，要在堅決防止疫情反彈的前提下，加快恢復生產生活秩序，努力完成全年經濟社會發展目標任務，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅目標任務。其中，中共高層特別強調要「支持湖北有序復工復產」。

3月27日，湖北省麻城市431名復工人員乘坐G4061次復工專列一站式前往廣州南站。 工作人員對復工旅客逐一檢測體温。（中新社）

自新冠肺炎疫情爆發後，中共高層已舉行數次會議。經梳理可見，自1月25日（農曆大年初一）開始，中共中央政治局常委會會議以平均不到8天一次的節奏召開。歷次會議召開的時間分別為：1月25日，2月3日，2月12日，2月19日，2月26日，3月4日，3月18日，3月25日。

3月18日，習近平在中央政治局常委會上表示，在中國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢下，「我們也面臨着不少新情況新問題，特別是境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，也給我國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。」可見中共已經就中國目前的疫情形勢，為下一步的防疫工作指出了方向。

3月25日，習近平再主持召開中央政治局常委會會議，聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的匯報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。

在兩個月的時間內連續召開8次中央政治局常委會議應對重大突發公共衛生事件，專題研究疫情防控和復工復產工作，這在中共歷史上是第一次。