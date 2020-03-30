【新冠肺炎】湖北出省通道日漸通暢　已有280萬人赴省外返崗就業

由武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內地趨緩，據《湖北日報》報道，近日，隨着湖北出省通道解除管控，湖北民眾的返崗務工之路愈來愈通暢。 據湖北省人社部門統計，截至3月28日，全省累計460萬人返崗就業，其中，在省內約180萬人，赴省外280萬人。經梳理，湖北赴省外返崗就業的務工人員中，主要流向廣東、浙江、江蘇、福建及東北等地。其中，前往廣東省的佔比超4成。

據報道，外省的接返服務仍在繼續，湖南省衡陽市駐恩施州接返工作組發布的相關通告中表示，專車接返服務將一直持續到4月3日。計劃前往衡陽的返崗務工人員只需掃QR Code申報，審核通過便會收到消息，再乘坐統一安排的車輛出發。

3月27日，在湖北麻城北站，鐵路警察抽查復工專列乘車人員的資料。（新華社）

而湖北省外出返崗務工的通道也愈來愈通暢。據介紹，隨着離鄂通道管控逐步解除，當地返崗務工人員可以憑湖北健康碼「綠碼」和返崗證明，到長途客運站購票預約出行。公路客運企業亨運集團武當山公司相關負責人介紹，近日，當地發出多趟前往上海、深圳、廣州、杭州、嘉興、紹興、寧波的車輛，自行外出返崗的人員愈來愈多。

與此同時，人社部門組織的「點對點、一站式」集中精準輸送也在同步進行。3月28日，湖北武當山旅遊經濟特區發出的「點對點」返崗專車抵達深圳，16名返崗務工人員在經過健康碼檢查後，各自乘坐公共交通返回工作地點。

據武當山特區人社部門統計，截至目前，當地「點對點」集中輸送和自行外出的返崗務工人員已達1.1萬餘人。對於需要重新擇業人員，人社部門將推薦就業崗位、提供免費技能培訓服務，並對選擇留在家鄉創業的給予政策扶持。

（湖北日報）