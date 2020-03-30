【新冠肺炎】甘肅現一宗湖北輸入病例　患者持健康碼駕車回蘭州

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情防控形勢趨穩，但甘肅3月29日（周日）突現一宗湖北輸入病例，而且為當日內地唯一本土病例，引發關注。

湖北早前宣布解除武漢市以外地區的離鄂通道管控。 3月29日，旅客在湖北恩施許家坪機場接受登機體温檢測。 （新華社）

據甘肅衛生健康委員會官網消息，這宗湖北輸入確診病例曾於1月14日由蘭州去湖北省咸寧市老家，3月22日自駕車從湖北省咸寧市持湖北健康碼「綠碼」返蘭州，在隔離期間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性。咸寧市屬疫情低風險區。

這名病例隨後在3月23日到達蘭州所居小區門口，由社區工作人員專門安排轉運至七里河區集中留觀點醫學隔離觀察，並在隔離期間做了相關檢查。根據流行病學史及電腦斷層掃描檢查結果，3月28日確定為疑似病例。但隔天經核酸檢測，結果為陽性。病例目前在甘肅省級定點醫院住院隔離治療，病情平穩。

傳多省防止湖北民眾進入

湖北省各地開始陸續解封，但卻傳出許多省份還是防止湖北民眾進入，在貴州省大批來自湖北的勞工被要求自費隔離。內媒《財經》報道，目前有許多湖北籍人士試圖回到貴陽復工，但是人們看到42開頭（湖北）的證件就避之唯恐不及。湖北的李巒英夫婦抵達貴陽後，雙方無法就是否需要隔離、能否居家隔離、隔離費用由誰支付等問題達成一致。兩人被安排到飯店進行自費隔離，並接受篩檢，確認結果為陰性才解除隔離。

名叫齊成的民眾表示，3月22日開車抵達貴陽時，上高速公路被要求量體温、出示健康號碼和復工證件。到了收費站又被要求量體温，之後被安排進飯店接受隔離。接受了病毒篩檢、電腦斷層掃描，確認結果為陰性後才能夠正常復工。

據報道，由於返工過程繁瑣，各地區隔離的條件不一，湖北有許多人都被勸返，或是因為隔離條件不明而無法如期返工，經濟出現困難。湖北應城的李先生稱，所在的酒店隔離了六七十人，全部都是湖北人，包含勞工和大學生都被要求自費隔離。