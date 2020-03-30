新冠肺炎｜世衛發新聞稿談港台採訪事件：台灣會籍取決世衛成員國

香港電台英文節目《脈搏》（The Pulse）日前以視像訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）時，問及會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut 線」，記者接通後再提問對台灣防疫成果的看法，艾爾沃德便表示中國各地方的防疫工作都做得好。 相關片段在內地和海外亦廣為流傳，世衛在周日（29日）夜間發表新聞稿回應，稱台灣會籍問題取決於世衛成員國，而非世衛僱員，又強調台灣的2019冠狀病毒病（COVID-19）感染率偏低，世衛正向所有地區，包括「台灣的衛生當局」（Taiwanese health authorities）學習，以便在全球分享最佳做法。

世衛聲明中多次使用「Taiwanese」一詞。（世衛網站截圖）

世界衛生組織上述新聞稿中，分別使用1次「台灣」（Taiwan）及8次「台灣的」（Taiwanese）。文中表示，世衛前往中國考察的國際專家組負責官員並未就台灣對疫情的反應給出回答，至於台灣的世衛會籍問題，則取決於世衛成員國，而不是世衛僱員。且世衛正與所有衛生部門密切合作，包括台灣的專家。

世衛指出，關於疫情，秘書處按照既定程序與台灣的衛生專家和相關部門合作，促進快速有效的應對並確保訊息流通，且台灣的國際衛生條例（IHR）聯絡點可以獲取資訊，也可以訪問「事件資訊平台」（EIS）等。

港台記者以視像訪問世衛助理總幹事艾爾沃德，問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有即時回應，其後更疑似「Cut 線」。（香港電台節目截圖）

世衛續指，台灣的流行病學培訓計劃屬於「全球流行病學與公共衛生防疫網」（TEPHINET）成員，另今年2月有2位台灣的公共衛生專家參加世衛為應對疫情舉行的全球研究與創新論壇，與包括中國大陸在內的全球科學家一起對問題研究做出貢獻。

聲明最後強調，世衛僱員在世界各地開展工作，以根據公共衛生需要為所有人提供最佳的循證指導和業務支持，以應對這場大流行。 世衛組織的成員資格和地位問題由會員國及其在世衛組織理事機構世界衛生大會制定的規則決定。

（世衛網站）