【新冠肺炎】內地新增確診48例均為境外輸入　湖北連續7天零新增

內地新冠肺炎疫情得到控制，截至3月30日24時新增確診病例48例，均為境外輸入病例；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例44例，均為境外輸入病例。

據國家衛健委官網3月31日消息，截至3月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2,161例，累計治癒出院病例76,052例，累計死亡病例3,305例，累計報告確診病例81,518例，現有疑似病例183例。

境外輸入現有確診病例667例，現有疑似病例180例。累計確診病例771例，累計治癒出院病例104例，累計死亡病例0例。

湖北30日無新增確診病例，新增死亡病例1例，新增治癒出院病例271例，現有確診病例1,461例。累計治癒出院病例63,153例，累計死亡病例3,187例，累計確診病例67,801例。新增疑似病例和現有疑似病例均為零。

3月29日，在浦東機場T2航站樓內，浦東機場交通保障人員正對在上海集中隔離的入境人員進行信息核查。（中新社）

3月30日，國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議，李克強表示要突出做好無症狀感染者防控。

李克強表示，當前境內疫情防控向好態勢繼續鞏固，成績來之不易。但全球疫情大流行，任何國家都不能獨善其身。為免出現防控漏洞，要突出做好無症狀感染者監測、隔離和治療。有針對性加大篩查力度，將檢測範圍擴大至已發現病例和無症狀感染者的密切接觸者、重點地區和人群等。

會議強調，一旦發現無症狀感染者，要嚴格集中隔離和醫學管理，儘快查清來源，並加強在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展流行病學分析。各地要公開透明發布信息，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報。

為嚴控無症狀感染者，浙江省30日也宣布「14天隔離+14天觀察」的超嚴格無症狀感染者管控要求。

據悉，近日內地出現多個無症狀新冠肺炎感染者，河南省衛健委29日通報1例本地新增病例。經流行病學調查發現，該病例曾經與無症狀感染者有接觸史。

甘肅蘭州29日也通報一例新增湖北輸入的無症狀感染病例，該病例密切接觸者2人，已全部集中隔離。

合肥近日報告1例新冠病毒無症狀感染者，繫留英學生。

此前幾日山東德州、貴州貴陽、四川綿陽等地接連報告境外輸入的無症狀感染者，浙江嘉興還出現境外輸入無症狀感染者關聯本地確診病例。

廣州白雲國際機場工作人員為旅客測温。（中新社）

針對民眾對無症狀感染者的擔憂，中國工程院院士鍾南山認為，就目前這個階段來說，中國不存在大量「無症狀感染者」。如果有的話，這些「無症狀感染者」一定會把病毒傳染給其他人，使得中國新冠肺炎確診人數更高。但實際上，近段時間以來，中國新確診人數並沒有上升，反而下降了，而且一些省份數字已經為零，由此推斷，中國「無症狀感染者」數量並不高。

中國工程院院士李蘭娟30日也提到對病毒有幾點認識：1、它的傳染性確實比其他病毒要強；2、新冠病毒非常頑固，收治的病人中，尤其是重症病人中，清除病毒有點困難，重症和危重症病人，到五十幾天以後才轉陰，所以抗病毒治療不能10天就停掉，應該用到病毒轉陰以後再用三五天，真正轉陰了再停藥；3、從病理解剖看，痰已經轉陰，但是肺的實質當中還是分離到病毒，所以對這個病毒要有足夠的認識，徹底的清除，才能夠把病人真正的治療，也才能夠減少復陽率。