新冠肺炎｜有持湖北「綠碼」者確診　多地加強對來自湖北人士檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。當前，滯留湖北人士持湖北健康碼綠碼即可外出復工，全國多地也明確表示將與湖北綠碼互認。不過，3月26日，廣東惠州社區排查發現1名持湖北綠碼駕車返回當地的無症狀感染者；3月29日，甘肅也有1人持湖北綠碼回蘭州後確診。 針對湖北進入者及無症狀感染者，全國多地升級了防控措施，加強核酸檢測。例如，甘肅省要求對從湖北持綠碼返甘人員，若僅做過一次核酸檢測者，須進行第二次核酸檢測。

甘肅省衛健委3月30日報告新增湖北輸入新冠肺炎確診病例，同日，甘肅省疫情聯防聯控領導小組辦公室就「進一步加強湖北來甘返甘人員無症狀感染者管理工作」下發緊急通知，要求對於持綠碼從湖北返回甘肅的人員，若僅做過一次核酸檢測者，須進行第二次核酸檢測。這則通知調整了甘肅3天前推行的「湖北低風險區零散來甘人員持『綠碼』無需隔離」等安排。

廣東多地都有進行社區排查。（中新社）

另外，山東菏澤3月29日發布公告稱，設立湖北省來菏人員集中服務點，對所有湖北來菏人員抵達後立即進行健康檢查和血清抗體、核酸檢測。山東泰安新泰市、泰安市高新區以及泰安徂汶景區也發布了類似通知。

而江西南昌市南昌縣（小藍經開區）、青山湖區亦於周二（3月31日）發布公告表示，所有來自湖北或途經湖北，並在當地居住和生活的返區人員，均可自願免費接受核酸檢測。

值得一提是，根據內地的第六版防控方案，「無症狀感染者」是指沒有臨床症狀，但對病毒測試呈陽性反應的人，他們並不會納入每天發布的確診病例中。

（澎湃新聞）