【新冠肺炎】蓬佩奧稱美抗疫國際援助遠超中國　外交部：無意攀比

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱美對國際抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情資助的數額遠超中國的言論，中國外交部作出回應。

3月31日，美國國務卿蓬佩奧在國務院記者會上強調了美國對全球援助機構的貢獻，並與中國作比較。（AP）

在4月1日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩對於上述事件回應稱，蓬佩奧把美國對國際社會的援助數額從1948年算起，很有意思。並稱「很想知道美國近年來到底提供了多少國際援助？」

接着，華春瑩表示，美國作為全球第一大經濟體和綜合實力最強的國家，如果能給發展中國家多提供一些援助，當然歡迎，而且多多益善。這是美國作為世界上最大發達國家應盡的責任和義務，也是發達國家應該為發展中國家履行的承諾。

同時，她也指出，中國作為最大的發展中國家，一直在南南合作框架下向其他發展中國家提供不附加任何政治條件的援助。當前中國在國內抗擊疫情的同時，也在盡己所能，為其他形勢嚴峻、有需要的國家提供力所能及的支持和幫助，這既是出於人道主義精神，也是對此前各國支持中方的投桃報李。中方這麼做，是盡心盡力，無意和任何國家進行攀比。

據美國國務院官方網站消息，蓬佩奧3月31日表示，美國對國際對抗新冠肺炎疫情的資助數額遠遠超過中國，美國將一如既往履行自己對國際組織的承諾。

蓬佩奧在美國國務院對記者介紹美國對抗新冠肺炎疫情的努力時表示，美國的慷慨與實用主義旨在拯救美國人的生命，現在和未來也通過美國與多邊組織的合作得到了體現。

他說：「這又是一個被低估的故事。我們長期以來一直對全球衛生和人道主義援助保持着無與倫比的承諾。僅看最重要的一點——我們對國際組織的財政支持，更不用說我們給世界各地帶來的所有科學家、技術人員和其他專業知識。」

蓬佩奧稱，美國自1948年以來就是世界衛生組織（WHO）最大的資助國。並指出，美國2019年對世界衛生組織提供的資助超過4億美元，是中國的十倍。