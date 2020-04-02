【新冠肺炎】武漢：加大對無症狀感染者管理　加速提高復崗率

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。4月1日，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林主持召開市疫情防控指揮部視像會，研究部署全市社區防控、復工復產復市、加強安全生產等工作。王忠林表示，武漢市要堅持外防輸入內防反彈，加大對無症狀感染者管理力度。

王忠林表示，要時刻繃緊疫情防控這根弦，堅持外防輸入、內防反彈，慎終如始抓好社區防控工作，做到強調再強調、堅持再堅持、堅守再堅守。要堅持「非必要不外出」，堅決做到進出屋苑身份必問、體溫必測、資料必錄、口罩必戴，引導市民、村民不聚餐、不聚集，確保管而有效。要堵住漏洞，加大力度嚴防輸入，守好屋苑的安全門。要加強流行病學調查，繼續加大對無症狀感染者管理工作力度。

3月29日，消殺人員在武商廣場進行消毒工作。（中新社）

他指出，要開展全民愛國衛生運動，對街面、社區、路邊死角、地下橋洞等消毒，打造健康環境，為解除離漢通道管控創造條件。要關心關愛社區幹部，落實各項激勵措施，動員基層黨組織在聯繫服務群眾上多用情，在宣傳教育群眾上多用心，在組織凝聚群眾上多用力，紮實推進社區疫情防控工作，確保武漢保衛戰取得最終勝利。

加快速度提高達產率復崗率

他續指，要在嚴格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推動復工復產復市提速擴面。要注重加快速度，3大國家級開發區要當好「領頭羊」，國有企業和國有平台要發揮帶動作用，解決好市場流失、用工難、各區進度不平衡等問題，提高達產率和復崗率；注重強化保障，加強土地、金融等生產要素保障，落實好幫扶政策，多做為企業雪中送炭的事；注重項目建設，毫不放鬆抓好招商引資；注重安全生產，認真做好森林防火、防汛排澇等重點工作，提前謀劃安全有序解除離漢通道管控各項工作，確保社會大局穩定。

（長江日報）