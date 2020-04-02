【新冠肺炎】3名醫生確診無症狀感染者　河南郟縣1日再封城

新冠肺炎疫情在內地逐步得到控制，不過，據國家衛健委消息，目前內地仍有超過一千名無症狀感染者。 據《第一財經》消息，因3名醫生被檢測為無症狀感染者，河南郟縣防疫辦公室4月1日宣布，全縣再次封村封社區，經營性場所一律暫停營業。

當地3月31日下達的郟縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部文件指出，所有村（社區）、小區均只能保留一個出入口，「所有人員要憑證出入，測量體溫、佩戴口罩，三者缺一不可」。

文件還指，需要居家隔離的人員要全部居家隔離，並需從嚴落實隔離措施，必要的可以張貼封條。

據悉，3月31日晚，郟縣疫情防控工作視訊會議召開，會議通報了社會面防控和專項督查檢查工作情況，對居家隔離觀察、居民社區管理等工作進行安排部署。

郟縣縣長王景育在此次會議上指出，要落實好村醫、社區醫務人員上門測量居家隔離觀察人員體溫工作，掌握真實情況，做好應急預案，及時發現問題，立即採取措施。縣直相關單位要安排專人值守在所管理的社區，並動員本單位居住人員積極參與到防疫工作中。

據悉，當地4月1日還發佈了《關於暫停經營性場所的通告》顯示，從即日起，全縣除超市、醫院、農資農貿市場、加油站、嬰幼兒用品店、藥店、賓館正常營業外，其他經營性場所一律暫停營業。

當地官員表示，目前與郟縣緊鄰的汝州等地，也都分別加強了對進出郟縣人員的管理，原則上不允許郟縣人員進入臨縣。

實際上，3月29日早上8點半，河南省衛健委在微博公布，昨日當地1宗確診病例來自漯河市，而當時留言欄上曾湧現批評，指省內郟縣有3名醫生已被帶走隔離，傳出疑似確診了三四天，官方依然不公布也不闢謠。稍後，河南省衛健委發布消息稱，3月25日，郟縣安排醫護人員身體檢查，發現3名醫生感染新冠病毒：張某和周某為「無症狀感染者」，而劉某則為「單陽性、無症狀」。