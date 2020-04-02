新冠肺炎｜荷蘭指中國口罩不合格　中方：出口時已標明非醫療用途

早前報道，荷蘭衛生部3月28日宣布，下令回收已發往醫療機構使用的從中國進口的數十萬個口罩，原因是質疑中國口罩質量不達標。 針對事件，中國商務部和外交部今日下午分別回應，稱該批口罩在出口時，已標明是個人防護用、非醫療用口罩，呼籲對方仔細核對產品用途和使用說明，不要炒作中國產品品質問題。

商務部外貿司二級巡視員劉長稱，荷蘭公司採購的這批口罩是「個人防護用」的「非醫療用口罩」，企業在出口時也做了說明。

他表示，中方希望國外採購方在產品使用前進行相應質量檢驗,嚴格按照產品適用範圍和操作規程正確使用。如在採購和使用中出現有關問題,建議雙方企業按商業化原則妥善協商解決。

華春瑩指，個別媒體在未弄清事實之前，炒作所謂的中國產品品質問題，是不負責任。（資料圖片）

華春瑩：媒體炒作中國產品品質問題是不負責任

外交部發言人華春瑩今日亦再次回應事件。她表示，據中方有關部門初步調查，這批口罩是荷蘭代理商自己採購，中方企業發貨前已告知荷方是非醫療用口罩，出口報關手續也是以「非醫用口罩」名義履行。而中方一貫高度重視出口產品品質，有關部門甫頒布更加嚴格的監管措施，要求有關醫療物資出口企業在向海關報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的品質標準要求。

華春瑩指，口罩分為不同的防護標準和等級，也有日用防護和專業醫用之分。中方善意提醒使用方在購買和使用之前，仔細核對產品用途和使用說明，以及是否符合採購方的使用標準，避免急中出錯，誤將非醫用口罩配用於醫用。她又批評，個別媒體在未弄清事實之前，炒作所謂的中國產品品質問題，是不負責任，希望他們不是別有用心的，因為這樣做不利於國際抗疫合作。