【新冠肺炎】屢有在華外國人擾亂防疫秩序　外交部：依法追究責任

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，中國內地近期亦有不少境外輸入病例，結果山東青島、廣東廣州等多地接連都有發生外籍人士擾亂防疫秩序的情況。 中國外交部發言人華春瑩對此直言「坦白的說，看到這類的報道心裏是非常難過的」，並強調外國人如果拒絕執行防疫措施，擾亂防疫秩序，危害公共健康和安全，中國的有關部門將依法追究其法律責任。

綜合此前內地傳媒報道，山東青島嶗山區某社區衛生服務中心，4月1日時有民眾在排隊接受病毒檢測時，遇到三名強行插隊的外籍人士。現場有民眾出言譴責後，竟反被對方將手中的單據扔在地上，並且叫囂「中國人出去。」此外，廣州市公安局同日早上亦接獲報警，指市內一間醫院，有一名外籍確診患者不配合治療，並且將一名女護士打傷。

華春瑩指，中國一貫高度重視在華外國公民的生命安全和身體健康，自疫情發生以來，中國也積極為在華外國公民的防疫和生活保障提供協助，並對於受病毒感染的外國公民一視同仁地進行救治。華春瑩表示，所有在華外國人都應該嚴格遵守《中華人民共和國傳染病防治法》等相關法律和各地疫情防控的相關規定，「因為所有的這些規定是為了每一個在中國的人，包括中國公民和在華外國公民的生命安全和健康，也是為了維護公共的衛生安全」，中國的有關舉措和規定，對所有在華人員、中國公民和在華外國公民都是一視同仁。