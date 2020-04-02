【新冠肺炎】檢測插隊外國人手寫道歉信　網民不收貨：驅逐出境吧

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。山東青島嶗山區一間社區衛生服務中心，周三（1日）市民排隊接受檢測期間，工作人員疑似容許3名外國人插隊，排隊的民眾上前與外國人理論時遭到不禮貌對待。嶗山區衞生局其後在微博向公眾致歉，強調會做好秩序管理，但仍然遭網民痛批「給外國人特權」。 及後，當地官方發出一封由涉事外國人手寫的英文道歉信和中文翻譯件。然而網民仍然不收貨，認為未有足夠懲戒。還有人對照起此前澳洲籍華女隔離期間外出跑步最終被要求限期離境，指今次事件中的外國人受到寬待。

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網上片段顯示，當地居民排隊等候檢測期間，發現外國人2男1女無視室外長長的隊伍，直接進入室內與工作人員交談，引發在場眾人不滿，當中有人上前與他們理論。詎料3人中手持美國護照的男子態度激憤，搶走排隊人士手中單據並扔到地上，還大叫「中國人出去」（Chinese get out）。錄影者表示，現場檢測人員說「給個面子，外國人可以不排隊」，但排隊民眾已等待很久，「為甚麼他們就可以（不排隊）？」

嶗山區官方對此表示，公安機關連夜調查核實，並於4月2日上午會同相關部門，對涉事外籍當事人依法依規進行批評教育，警示其要嚴格遵守中國法律，自覺遵守社會公共秩序，執行疫情防控有關規定。當事人對此表示誠懇接受，並就其不當言行向公眾致歉。

當局更發出一封由涉事外國人手寫的英文道歉信及中文譯本，內容稱「我應該讓自己的舉止更加文明，應該冷靜地說話，而不是大喊大叫、出言不遜……我尊重中國、尊重中國人民和中國文化」。

不過，激憤的網民仍然不收貨，認為道歉信誠意不足，並批評官方「優待外國人」：

「中國人的骨氣，都讓你們這些所謂人民公僕丟盡了！到現在官方回應還避重就輕！」 「好好處理洋大人，給個面子行嗎？」 「個人舔無所謂，官舔不可忍」 「接受？要不要再給個『好市民獎』啊」 「驅逐出境吧」 「我位跑步女抱不平！」

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早前3月15日，前一日剛入境北京的澳洲籍47歲梁姓女子，在居家觀察期間不戴口罩在社區內跑步，衛生防疫工作人員發現後進行勸阻，但他情緒激動，拒不配合。警員到場後對其批評教育，對方表示服從管理，未再外出。事件引起關注後，梁女任職的「拜耳」（Bayer AG ）公司隨即將她辭退，北京警方則於周四（19日）通報稱，決定依法注銷梁女的工作類居留許可，並要求她限期離境。

（綜合報道）