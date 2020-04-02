【新冠肺炎】中國疾控：無症狀感染者傳播力相當於確診患者的1/3

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，無症狀感染者近日成為外界關注焦點。 對於無症狀感染者傳播力等問題，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周四（2日）在記者會上表示，據寧波疾控中心的研究，平均每個確診病人能夠傳播將近3個病人，平均每個無症狀感染者能夠傳播不到1個病人。也就是說，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3。

研究指出，無症狀感染者仍能傳播病毒。圖為3月30日在疫情期間，兩名女子在武漢商店外戴着口罩聊天。（AP）

吳尊友還說，從群體水平來看，由無症狀感染者傳播的病例佔總發病人數的構成比只有4.4%，即無症狀感染者對疫情的擴散貢獻比較小。他表示，對於無症狀感染者的傳染期、傳播能力、傳播貢獻，現在掌握的數據還非常有限，需要做更多的研究和觀察，以便對這樣的現象有更多的了解和認識。

國家衛生健康委疾控局監察專員王斌則指出，目前無症狀感染者的報告、流行病學調查和密切接觸者管理的要求和確診病例基本一致。各級各類醫療衛生機構一旦發現了無症狀感染者，要求在兩個小時之內進行網絡直報，同時在24小時之內完成流行病學調查。對發現的無症狀感染者，採取14天的集中醫學觀察，原則上連續兩次標本核酸檢測陰性才可以解除隔離。同時，對發現的無症狀感染者要及時開展流行病學調查，查清他們的來源，並公開透明地發布相關信息。

3月30日，在上海市松江區的集中隔離觀察點，工作人員將隔離人員的速遞運送上樓。（新華社）

對入境人員主張集中隔離觀察

此外，吳尊友當日在記者會上表示，對入境人員的隔離觀察，主張執行集中隔離觀察，不主張、不支持居家隔離。原因是入境人員當中，有些人現在沒有症狀，在觀察期間可能會出現症狀、發病。如果等他出現症狀時，實際上已經造成傳播，如果放在集中隔離點，就可以規避這種現象。

吳尊友表示，過去一段時間已經總結了一整套集中隔離的措施和管理辦法，有能力對所有入境人員進行隔離觀察，也有能力及時發現隔離人員中的患者，集中隔離能夠防止輸入病例造成的社會擴散，不會引起中國社會層面的再次流行。

（綜合報道）