【新冠肺炎】中國首位疫苗試驗女生結束觀察：雙肺正常，回歸生活

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，疫苗研發進展備受關注。《健康時報》4月2日報道，3月31日，在集中療養觀察14日後，內地首位新冠疫苗試驗女生、試驗編號004的靳官萍CT檢查結果顯示雙肺正常，並已回歸到日常工作與生活。 不過，專家也強調，這還不代表疫苗完全有效，還需要進一步觀察和研究。

北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗介紹稱，「志願者在第28天、第3個月、第6個月，還需要回到試驗點進行血檢，檢測體內的抗體存活情況。14天內的CT結果正常並不能代表新冠疫苗完全有效。我們距離能夠注射疫苗還有很遠的距離。」

靳官萍和陳薇院士（左）合影。（網絡圖片）

據報道，一般情況下，檢測結果需要最少1個月才能出來，即1個月以後才能知道現在志願者體內是否有抗體存在。

此前，中國官方3月21日透露，中國已有志願者接受新冠肺炎疫苗，此次疫苗接種試驗被稱為「重組新型冠狀病毒(2019-COV)疫苗（腺病毒載體）一期臨床試驗」。

根據中國臨床試驗註冊中心上的公開信息，該試驗的主辦單位為中國軍事科學院醫學研究院生物工程研究所和康希諾生物股份公司。

項目負責人、中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇是這樣解釋其原理：在「學習」病毒的前提下，對病毒進行「手術」，用移花接木的方法，改造出一個需要的載體病毒，並注入人體產生免疫。

一期試驗需要的志願者並不多，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡18周歲至60周歲。