【新冠肺炎】內地大學研新型電子口罩　加裝空氣淨化器

近日，西安電子科技大學專家研製成功「高壓靜電防病毒電子口罩」獲得相關發明專利，該口罩加裝了特殊「空氣淨化器」，佩戴好後接通電源就可呼吸到清新的空氣，沒有憋悶感，此外，其成本可控制在100元人民幣以下。

今年疫情發生不久，整個2月西安電子科技大學機電工程學院仝勖峰團隊放棄了休假，充分發揮學科專業優勢，研製出的這款加裝特殊「空氣淨化器」的「高壓靜電防病毒電子口罩」，看起來戴在口鼻上的部分與普通帶氣閥的N95口罩相似，一端通過一根普通鉛筆杆粗細的軟管與一個如撲克牌盒大小的裝置相連，裝置盒可以精心裝扮後作為飾品懸掛佩戴在胸前或瀟灑的掛在手臂上，或裝入衣袋中，佩戴好後接通電源就可呼吸到清新的空氣，沒有憋悶感。

口罩所配「空氣淨化器」結構圖。（三秦都市報）

仝勖峰說，為保證產品的安全，在遇到短路、過熱等異常故障時，設備會自動調節輸出功率（拉低輸出電壓），不會對人體造成任何傷害。具有最長待機時間八小時和臭氧抑制功能，大大提升了產品的舒適性和易用性。因產品不存在特殊元器件，成本可控制在100元以下，相比市面上進口單價在幾百上千元的電子口罩，價格優勢明顯。

這次針對抗擊疫情研製的防病毒電子口罩，已申請國家發明專利並獲批實用新型專利，目前正聯合省衛生健康委和相關醫院等醫療機構，對電子口罩進行進一步適應性測試和推廣。

（三秦都市報）