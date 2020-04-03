港台提台灣入WHO遭斥違「一中原則」　台陸委會籲港落實新聞自由

商務及經濟發展局局長邱騰華2日表示，港台英文節目《脈搏》（The Pulse）的表達有違一個中國的原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，又指廣播處長作為香港電台的總編輯「必須對此負責」。 對此，台灣陸委會今天（3日）表示，香港基本法賦予港人新聞、言論等自由，希望港府依法落實保障。

港台早前以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut線」，當記者接通後重新提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。

事件惹來內地官媒和建制派批評港台，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，「必須對此負責」。

對此，台灣陸委會呼籲，港府勿像中共一般，動輒打壓箝制人民新聞、言論等自由，才能獲得民眾的認同。

陸委會強調，中華民國是主權國家，有權利、有能力、有意願與世界各國合作防疫，國際社會更肯定台灣的醫療衛生實力與防疫貢獻。

陸委會指，台灣參與世界衛生組織是天經地義的事。中共錯誤引述聯合國大會及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，企圖排除台灣參與。這些政治操作明顯違反世衛憲章與國際關係原則 ，更損害台灣及世界各地人民的健康權益。

（中央社）