新冠肺炎│港台專訪世衛問台灣會籍　邱騰華出稿嚴斥：違一中原則

近期位處政治風眼的香港電台，再有爭議事件。港台英文節目《脈搏》（The Pulse）最新一集講述肺炎疫情最新情況，以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及對方會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut線」，當記者接通後重新提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。 事件惹來內地官媒和建制派批評港台，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（2日）表示，該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及《約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，「必須對此負責」。 全國政協副主席、前特首梁振英隨即在Facebook發文，要求廣播處長梁家榮馬上引咎辭職。

邱騰華：世衛成員國以主權國家為單位

商務局發聲明指，局長邱騰華於2月18日局方發出的新聞稿，以及於3月17日會見傳媒時清楚表明，港台必須恪守和按照《香港電台約章》，履行其職責，為市民提供公共廣播服務。廣播處長及管理層在向局方匯報工作時，亦多次向局長承諾港台會嚴格遵行、時刻恪守《約章》。

聲明續指，《約章》清楚訂明香港電台的公共目的及使命，當中包括提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身份的認同感，以及增加市民對「一國兩制」的認識。

邱騰華認為該集節目當中的表達，有違一個中國的原則及《約章》中港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，又指「眾所周知，世界衛生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，香港電台必須對此有正確的認識，不能偏差」，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責。

邱騰華表示，已再次敦促廣播處長和香港電台在處理所有節目時，必須全面恪守《約章》，並採取應有的專業和嚴謹態度。

廣播處長梁家榮。（資料圖片）

建制派向港台投訴

節目播出後，中央電視台刊登署名文章，形容艾爾沃德的舉動是「最乾脆」的回應，並稱讚他的態度是拒絕讓台灣「以疫謀獨」。文章同時批評該港台記者「居心叵測顯而易見」，亦諷刺她被掛斷電話後表情尷尬，「直接被打臉」。建制派方面，全國政協委員、「公營廣播關注組」召集人彭長緯批評，記者窮追猛打追問世衛高層，屬「挑釁」行為，亦不符一個中國立場，「關注組」已向港台及通訊局投訴。

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀當時回應指，記者屬正常發問，不認為有大問題，又指向受訪者追問是採訪技巧之一。