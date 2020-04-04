【新冠肺炎】美議員擬推「李文亮法案」　外交部斥其「不務正業」

新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球。早前，有美國議員擬推出議案制裁瞞報疫情信息的外國官員，並計劃以武漢疫情「吹哨人」李文亮命名相關法案。 對此，中國外交部發言人華春瑩稱，這些議員「不務正業」，並稱，如果在中國，「這種人可能老早就被中國人民要求撤換了」。

近日，美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）提出了以李文亮命名的法案，賦予特朗普總統取消歪曲或故意隱瞞公共衛生緊急信息的外國官員赴美簽證的權力。美方還有人建議特朗普向李文亮頒發「總統自由勛章」。

美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）。（網絡圖片）

在4月3日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人華春瑩表示，「我真不知道美國這幾個議員是怎麼選出來的？他們整天不務正業，如果在中國，這種人可能老早就被中國人民要求撤換了。」

她進一步指出，李文亮醫生是已經被表彰的中國全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，也是湖北省評定的14名犧牲在抗疫第一線的烈士之一。華春瑩說，這幾個美國政客出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事，是對李文亮醫生及其家人極大的不尊重和極大的冒犯，毫無道德底線可言。

談及美國有人建議為李文亮頒發勛章 ，華春瑩說：「李文亮醫生已經受到表彰並被評為烈士。包括李文亮醫生在內的許多醫務工作人員為了保護人民生命安全付出了自己的生命。他們是中國人民心目中的英雄，會被中國人民哀悼和懷念。」

李文亮因提醒疫情遭到當地官方的約談， 並在訓誡書上簽字。

她表示，「美國這幾個人倒可以建議為早在1月份就對美國內疫情『吹哨』的朱海倫醫生、懇請衛生部門為疑似病人檢測的麥卡錫醫生、呼籲加強對護士檢測和防護的美國全國護士聯盟主席Burger頒發勛章。」

華春瑩還表示：「因為寫了一封信呼籲趕緊撤離羅斯福號航母艦上官兵的克羅澤爾（Brett Crozier）艦長被撤職了，不知道是真是假？他要拯救艦上幾千名官兵的生命，按照美國的價值觀，他應該是英雄，而不應該被懲戒，對不對？」