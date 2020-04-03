【新冠肺炎】稱中國故意瞞報或歪曲疫情　美議員欲推議案制裁華官

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒全球之際，中美兩國因瞞報疫情爭執不斷升級，英國媒體4月3日披露，美國議員擬推出議案制裁瞞報疫情信息的外國官員。

據路透社4月3日報道，美國國會議員計劃本周公布一項議案，賦予特朗普（Donald Trump）政府權力，對扭曲新冠病毒疫情信息的外國官員實施制裁。

對華強硬派美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）和霍利（Josh Hawley）起草這項議案，允許政府對「故意隱瞞或扭曲」如冠狀病毒疫情等公共衛生突發事件訊息的外國政府官員施以取消簽證，凍結其在美財產，並禁止其今後前往美國旅行等制裁。

目前，美國累計確診243,453例，確診病例超過中國居全球首位。圖為4月1日，美國總統特朗普參加在白宮舉行的有關新冠病毒肺炎疫情新聞發布會。（AP）

科頓在一份聲明中表示，「（中國共產黨）隱瞞疫情真相，把一個地區的健康問題變成了一場全球災難。」

目前有指責稱，中國在疫情嚴重程度方面誤導世界。4月1日向彭博社報道，一份美國機密情報報告內容指出，發現中國隱瞞國內疫情爆發，包括在病例總數以及相關死亡數字上「報細數」。

有關法案會以疫情「吹哨人」李文亮命名，在美國時間2日公布。但路透社的報道指出，法案的未來遠未明確，但特朗普通常會在一些方面效法共和黨對華強硬派的做法。