新冠肺炎｜海外訂單激增　內媒稱國產呼吸機變「搶手貨」價格飆升

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在持續，全球累計確診病例已超過110萬宗。歐美國家疫情嚴峻，呼吸機需求暴漲，有內媒稱，中國生產的呼吸機已經成為「搶手貨」，有廠商出貨排期已經去到8月份，且在供不應求下價格一路飆升，同一款呼吸機的價格甚至可以在1小時內連漲幾萬元。

瀋陽一間醫療科技公司工作人員展示其生產的無創呼吸機。（資料圖片/新華社）

據介紹，醫用呼吸機一般分為有創呼吸機和無創呼吸機兩類，有創呼吸機主要用於治療重度呼吸衰竭的無意識患者，無創呼吸機是針對有呼吸意識的呼吸衰竭高危患者。

不同類型呼吸機的市場價格也有所不同。高檔有創呼吸機價格約為35至40萬元（人民幣．下同）；中檔價格約為20至24萬元；低檔價格在15萬元以下。而國產呼吸機一般只能滿足中低端市場的需求，高檔產品主要為外資產品。

內媒《21世紀經濟報道》周六（4日）報道，業內人士指出，新冠肺炎疫情前，內地呼吸機的價格一直比較平穩，只是小範圍內波動。但目前受疫情影響，美、德、英、法、意合計現存呼吸機數量約為21萬台，全球需求缺口約90萬台，呼吸機需求暴漲之下，國產呼吸機成為「搶手貨」。

醫療系統是否備有足夠的呼吸機決定了無數重症患者的生死。當患者肺部衰竭無法呼吸時，則由呼吸機來頂替人自身的呼吸過程。（資料圖片/新華社）

一位呼吸機經銷商表示，呼吸機價格在10萬到50萬元不等，從兩周前開始，呼吸機價格就跳漲，很大一部分原因就是國外訂單出手闊綽，一次下單就是幾百台，一般廠家產能沒這麼高，導致供不應求，「現在的呼吸機可能上午一個價，下午一個價，漲幅大概在30%到80%之間。」

炒賣行為也令國產呼吸機「一天一個價」。有呼吸機生產商表示，一款呼吸機的價格甚至可以在一小時內連漲幾萬，其中很重要的原因是大量重複詢價行為哄抬呼吸機價格，雖然諮詢的人很多，但最後真正的買家可能只有一個。內地無創呼吸機龍頭企業「魚躍醫療」的負責人表示，原本售價1至2萬元的呼吸機，甚至被炒到了7至8萬元。

內地不少呼吸機生產商也開始遏制倒賣行為。有創呼吸機廠商「誼安醫療」曾發表聲明稱，一旦發現內部員工參與加價倒賣，一經查實會嚴肅處理。此外，發現惡意倒賣公司產品的經銷商，一經查實則撤銷合同，停止供貨。

但有錢也未必買到貨。華東一間呼吸機生產商稱，「我們每天都接到上百個諮詢呼吸機的電話，熱線都被打爆了，但是貨已經排到8月份，現在已經不接新單了。」另一間華北地區的呼吸機生產商也表示已經沒有現貨，顧客要貨的話需要排期。

紐約州長科莫曾表示，已經從中國訂購了1.7萬台呼吸機，但該州預計只能收到2500台。他又指責聯邦應急管理署（Federal Emergency Management Agency）搶購呼吸機，推高了價格。（資料圖片）

不過報道同時也指出，國產呼吸機出口到海外還必須跨過市場准入的門檻。醫用呼吸機被歸為三類醫療器械，是最高級別的醫療器械，也是必須嚴格控制的醫療器械。

首先，相關規定顯示，在中國已取得醫療器械產品註冊證書及生產許可證書，或已辦理醫療器械產品備案及生產備案的，藥品監管部門方可為相關生產企業出具《醫療器械產品出口銷售證明》。

國產呼吸機要想出口到海外，還要獲得相應的海外市場准入證明，比如美國要求FDA認證，歐洲要求CE認證，但是國內符合標準的廠家並不多，而獲取這些證書也需要花費時間。

中國赴意大利抗疫醫療專家組一行早前攜帶17.3噸物資飛往意大利米蘭，物資包括當地急需的醫療救治物品，包括呼吸機、監護儀、防護物資、常用藥品等。（中新社）

工信部產業政策與法規司司長許科敏在3月30日的新聞發布會上曾表示，中國有創呼吸機生產企業共有21間，其中8間的主要產品取得了歐盟強制性CE認證。據他透露，目前中國已向國外緊急提供有創呼吸機1700餘台，但由於有些呼吸機的主要零件供應商在國外，受疫情影響，要大規模增產並非易事。

「魚躍醫療」的負責人則強調，倒賣呼吸機的人如果不熟悉海外對於該產品的進口規則，幾乎不可能實現出口。即使辦理了出口，也會被對方國家海關扣留，到時候可能會血本無歸。