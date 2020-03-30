新冠肺炎｜工信部：緊急向國外提供1700台呼吸機　大規模增產不易

呼吸機是治療新冠肺炎重症患者的重要醫療設備。隨著全球疫情加劇，醫用呼吸機需求也增大，中國工信部今日（30日）稱，已向國外緊急提供有創（插氣管）呼吸機1700多台，但由於有些呼吸機的主要零件供應商在國外，受疫情影響，要大規模增產並非易事。

工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏表示，中國已向國外緊急提供有創呼吸機1700多台。 (中國網)

國務院聯防聯控機制上午舉行「製造業復工復產」記者會，工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏表示，疫情發生以來，中國呼吸機主要生產企業第一時間都恢復生產。他透露，像是深圳邁瑞農曆新年時緊急召回放假回家的技術人員，全力復工復產；各地工信部門在做好疫情防控的前提下，很快實現呼吸機上游853家全國配套商中的794家復工復產，及時幫助企業解決零件短缺、物流運輸不暢等問題。

許科敏說，截至3月29日，主要呼吸機企業累計向全國供應呼吸機2.7萬多台，其中有創呼吸機3000多台。

新冠肺炎國際疫情加劇，全球呼吸機缺貨。（網上圖片）

許科敏指，近期疫情在全球快速蔓延，國外對醫療裝備的需求急劇增長，特別對有創呼吸機的需求量特別大。他表示，中國有創呼吸機生產企業共21家，其中8家的主要產品（周產能約2200台）取得了歐盟強制性CE認證，約佔全球產能1/5；目前已簽訂單量約2萬台，而且每天還有大量的國際意向訂單在洽談。

他指出，據不完全統計，3月19日以來短短10天，在保障國內需求下，已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，達到今年以來提供國內總量的一半。

不過，許科敏強調，一台呼吸機有上千個零件，主要的零件供應商不僅有在中國的，也有一些在國外包括歐洲；在疫情影響下，「想大規模增產並非易事，全部滿足所有需求也是不現實的」。

（綜合報道）