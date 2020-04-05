【新冠肺炎】內地新增30宗確診　5宗本土病例均在廣東

國家衛健委網站4月5日消息，4月4日0至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30宗，其中25宗為境外輸入病例，5宗為本土病例（廣東5宗）；新增死亡病例3例（湖北3宗）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例213宗，解除醫學觀察的密切接觸者1869人，重症病例減少36宗。

內地境外輸入現有確診病例697宗（含重症病例18宗），現有疑似病例107宗。累計確診病例913宗，累計治癒出院病例216宗，累計死亡病例0宗。

據知，這5宗病例均為境外輸入關聯病例，3宗來自廣州，2宗來自揭陽。這是自3月13日以來，內地本土新增病例首次達到5宗。

4月4日，內地新增30宗確診、47宗無症狀感染者。（中新社）

新增無症狀感染者47宗

截至4月4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1376宗（其中重症病例295宗），累計治癒出院病例76964宗，累計死亡病例3329宗，累計報告確診病例81669宗，現有疑似病例107宗。累計追踪到密切接觸者713110人，尚在醫學觀察的密切接觸者17436人。

新增無症狀感染者47宗，其中境外輸入無症狀感染者16宗；當日轉為確診病例3宗（境外輸入3宗）；當日解除醫學觀察50宗（境外輸入8宗）。尚在醫學觀察無症狀感染者1024宗（境外輸入244宗）。