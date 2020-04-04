【新冠肺炎】內地3日新增19例確診　無症狀感染者新增64例

撰文：蘇子牧
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內地新冠肺炎疫情持續。據國家衛健委網站消息，4月3日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中18例為境外輸入病例，1例為本土病例（湖北1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例；新增治癒出院病例180例。
境外輸入現有確診病例698例（含重症病例17例），現有疑似病例114例。累計確診病例888例，累計治癒出院病例190例，累計死亡病例0例。
截至4月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1562例（其中重症病例331例），累計治癒出院病例76751例，累計死亡病例3326例，累計報告確診病例81639例，現有疑似病例114例。
4月3日，消防隊員在武漢天河機場航站樓進行消毒。（新華社）
湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例150例（武漢150例），新增死亡病例4例（武漢4例），現有確診病例834例（武漢830例），其中重症病例303例（武漢300例）。累計治癒出院病例63762例（武漢46611例），累計死亡病例3207例（武漢2567例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者64例,其中境外輸入無症狀感染者26例；當日轉為確診病例3例（境外輸入轉為確診2例）；當日解除醫學觀察58例（境外輸入解除醫學觀察6例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1030例（境外輸入239例）。