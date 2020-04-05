新冠肺炎｜法電視台轉播中國哀悼活動　記者：他們在埋葬Pokemon

內地昨日（4日）舉辦全國性哀悼活動，向新型冠狀病毒肺炎疫情的犧牲者及病逝者致哀。當日全國各地，以及駐外使領館都有下半旗，並且上午10時正所有汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響，同時全體國民亦默哀3分鐘。 法國BFM電視台轉播武漢江灘悼念活動的畫面時，卻傳出該台記者Emmanuel Lechypre的聲音：「他們在埋葬Pokemon（寶可夢）」。 隨後，該名記者在社交平台上道歉，稱自己當時以為咪高峰處於關閉狀態。BFM亦向公眾道歉，並表示將對涉事記者作出停職一周的處罰。

涉事記者Emmanuel Lechypre。（BFM官網）

4月4日上午，中國舉行全國性哀悼活動，悼念抗擊新冠肺炎疫情中的犧牲烈士和逝世者。法國BFM電視台轉播武漢江灘悼念活動的畫面。節目正在播出時，卻傳來該台經濟專欄記者Emmanuel Lechypre的聲音：「他們在埋葬Pokemon。（Ils enterrent des Pokémons.）」

《環球時報》指，有說法稱因為Pokemon中的比卡超是黃色的，所以在歐美被用來做「黃種人」的代稱。還有一種解釋是，歐洲人覺得中國人長相幼稚，很「卡通」，所以喜歡拿動漫來形容中國人。

內地昨日（4日）舉辦全國性哀悼活動，向新型冠狀病毒肺炎疫情的犧牲者及病逝者致哀。（新華社）

涉事記者被停職一周

4日下午，涉事記者Emmanuel Lechypre在推特上道歉，稱自己說出那些不當言論時，以為咪高峰處於關閉的狀態。他又說，向中國的病毒受害者致敬，並就其言論致以誠摯的歉意。

同日稍後時間，BFM電視台亦在Twitter上道歉，「今天上午無意間發表了完全不合時宜的言論之後，我們向觀眾表示誠摯的歉意。」5日凌晨，BFM電視台再發表聲明，稱因發表不恰當的言論，BFM TV和BFM BUSINESS頻道決定將新聞記者Emmanuel Lechypre停職一周。

事件引起不少爭議，有法國網民在Twitter上斥其種族歧視、混淆中國和日本（Pokemon 是日本產物）、愚蠢。傳到中國後，亦引起無數網民批評：