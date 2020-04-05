新冠肺炎｜武漢：取消或暫停無症狀感染者所在區域「無疫情」認定

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，自4月1日起，武漢市每日通報無症狀感染者數據。 4月4日，武漢市疫情防控指揮部社區防控組表示，適應疫情防控形勢變化，將無症狀感染者所在區域納入考評範圍，所在屋苑按規定取消或暫停無疫情認定，所屬社區、街道同步取消或暫停無疫情認定。

據《長江日報》報道，4月4日，武漢市疫情防控指揮部社區疫情防控組公布全市第11次評定的無疫情屋苑、社區、村（大隊）名單，命名第7批無疫情街道（鄉鎮）。同時，因無症狀感染者等原因，取消或暫停無疫情命名的屋苑70個、社區87個、村（大隊）2個、街道（鄉鎮）11個。

武漢超市對無疫情屋苑居民有序開放。圖為漢口一間家樂福超市門口，前來採購的市民在出示「健康碼」，並進行測溫登記後才能進入超市購物。（新華社）

據悉，截至4日下午4時，全市無疫情屋苑累計6988個，佔98.4%；無疫情社區累計1294個，佔92.0%；無疫情村（大隊）累計1939個，佔99.8%。已命名無疫情街道（鄉鎮）累計75個，佔43.4%；第8批進入公示環節的無疫情街道（鄉鎮）申報單位20個；新增加的第九批無疫情街道（鄉鎮）申報單位2個。

武漢市疫情防控指揮部社區防控組相關負責人指出，隨着市無疫情創建工作不斷深入，防控形勢持續向好，但內防反彈、外防輸入的任務依然艱巨，無症狀感染者的傳染風險依舊存在，必須毫不松懈地抓好屋苑封控管理，建立疫情防控長效機制，嚴格落實身份必問、體溫必測、資料必錄、口罩必戴要求，強化「非必要不外出」意識，不斷鞏固城市安全防線。

（長江日報）