【新冠肺炎】山東援湖北女醫護突發心臟驟停：已隔離兩周準備回家

山東省第一批援鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜，於3月21日隨山東第一批醫療隊員離鄂返回濟南，按規定集中隔離醫學觀察14天。期間三次核酸檢測均為陰性，於4月4日下午5點隔離期滿，擬於5日上午返家休息。 然而，張靜靜5日早上7點左右突發心臟驟停，正在醫院搶救中。

山東早前派出多隊醫療隊支援湖北。（大眾網）

據知，作為山東首批支援湖北的醫療隊成員，張靜靜於1月26日凌晨兩點半隨山東醫療隊抵達武漢，並於28日抵達黃岡。期間，張靜靜曾有多篇日記授權內媒《澎湃新聞》，刊發在《連載·黃岡日記》系列報導中，記錄下她在湖北省黃岡市大別山區域醫療中心參與新冠肺炎救治工作的點滴。

她在日記中寫道，在隔離病房，她和同事們不僅負責患者的治療，還要負責他們的生活，「吃喝拉撒事無鉅細，往往患者都對我們充滿感激。」

張靜靜在湖北前線工作逾50日。（網上圖片）

回山東後隔離兩周 三次核酸檢測均為陰性

在連續工作50多天後，3月21日下午，包括張靜靜在內的齊魯醫院馳援湖北黃岡的7名醫療隊隊員圓滿完成任務，返回山東濟南，按規定接受為期14天的集中隔離醫學觀察，期間三次核酸檢測均為陰性，於4月4日下午5點隔離期滿，原計劃於5日上午返家休息。

但在5日上午7點，張靜靜突發心臟驟停，參與搶救的醫護人員處表示，目前已經對其採取ECMO（人工心肺機）救治，仍在全力搶救。

廣西醫療隊員武漢工作期間暈倒

2月28日上午，廣西第七批援湖北省抗疫醫療隊員梁小霞在武漢工作期間突然暈倒，中央指導組組織國家醫療救治專家和武漢協和醫院醫療團隊救治，後由國家醫療專家和廣西醫護團隊護送回南寧繼續治療。據報道，梁小霞至今仍處於深度昏迷狀態，尚未脫離生命危險。

（澎湃新聞／大眾網）