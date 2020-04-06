【新冠肺炎】內地新增39宗確診　廣東連續兩日出現本土病例

內地昨日（5日）新增確診病例39宗，其中1宗為廣東本土病例，為廣東省連續兩日新出現本土病例，新增死亡病例1宗。同時，新增無症狀感染者78宗，其中境外為40宗，本土38宗。

廣東省連續兩日出現本土病例。（中新社）

國家衛健委消息，4月5日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39宗，其中38宗為境外輸入病例，1宗為本土病例（廣東1宗）；新增死亡病例1宗（湖北1宗）；新增疑似病例10宗，均為境外輸入病例。

這是廣東省連續第二日出現本土病例，為深圳報告湖北輸入病例。4月4日，廣東省出現5宗本土病例，均為境外輸入關聯病例。另外，昨日有20宗新增境外輸入確診病例出現在黑龍江，均為中國籍，從俄羅斯輸入。

昨日新增無症狀感染者78宗，其中境外輸入無症狀感染者40宗；當日轉為確診病例5宗（境外輸入5宗）；當日解除醫學觀察50宗（境外輸入4宗）。尚在醫學觀察無症狀感染者1047宗（境外輸入275宗）。

內地現有確診病例1299宗（其中重症病例265宗），累計治癒出院病例77078宗。（中新社）

新增無症狀感染者78宗

昨日新增治癒出院病例114宗，解除醫學觀察的密切接觸者2151人，重症病例減少30宗。境外輸入現有確診病例693宗（含重症病例22宗），現有疑似病例88宗。累計確診病例951宗，累計治癒出院病例258宗，累計死亡病例0宗。

現有確診病例1299宗（其中重症病例265宗），累計治癒出院病例77078宗，累計死亡病例3331宗（湖北核增1宗），累計報告確診病例81708宗，現有疑似病例88宗。累計追蹤到密切接觸者713988人，尚在醫學觀察的密切接觸者16154人。