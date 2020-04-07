蘇皖警方破獲涉案近億元網絡誘賭詐騙集團　12疑犯均為在校大學生

央視報道，江蘇蘇州警方和安徽天長警方近日破獲一宗特大網絡電信詐騙案件，12名被捕疑犯均為在校大學生。

蘇皖警方破獲涉案近億元網絡誘賭詐騙集團。（央視新聞）

警方調查發現，詐騙集團誘惑受害者參與網絡賭博，但實際上網站的操縱者可以隨意控制輸贏，修改賬戶餘額。他們會先讓受害者小贏一點，然後全部輸光，再由集團成員裝成「導師」誘騙受害者「充值返現」，越騙越多。而當受害人想退出時，才發現網站根本無法取回現金。

此案犯罪組織架構底層成員，均為江蘇省蘇州市某職業學校在校大學生。疑犯楊某通過同學關係或者朋友介紹，招募多名本校大學生實施網絡詐騙犯罪。他在校外租住一套四室兩廳的商品房作為「工作場所」，讓招募來的大學生以500元（人民幣，下同）至1500元的價格在社會上收購銀行卡，以及配套的「U盾」和手機號碼提供給自己，自己再加價提供給上線詐騙集團用於網絡賭博平台詐騙，從中收取分成。楊某則定期給其招募來的學生發「工資」。

該案中一張涉案銀行卡，幾個月的資金流水有1000多頁，涉案金額上億元。（央視新聞）

疑犯已被刑事拘留

警方稱，該案詐騙數額十分巨大，僅僅報案受害人其中一人的被詐騙資金已達到91萬元。而該案中一張涉案銀行卡，幾個月的資金流水有1000多頁，涉案金額上億元。

3月24日晚，警方展開收網行動，先後將楊某等12名涉案者拘捕。目前，楊某等疑犯已被刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

（央視新聞）