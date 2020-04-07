【新冠肺炎】中國駐俄領館：國人切勿通過綏芬河口岸回國

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球。近日，黑龍江省境外輸入病例持續增長，其中，4月6日新增的20宗境外輸入確診病例均是乘坐同一班SU1700航班從莫斯科前往符拉迪沃斯托克，由綏芬河口岸入境。而此前一天通報的另20宗境外輸入確診病例亦同樣均由綏芬河口岸入境。 中國駐符拉迪沃斯托克總領事館今天（7日）發布通告，提醒中國公民切勿通過綏芬河口岸回國，切勿貿然到與中國接壤的濱海邊疆區。

據黑龍江省衛健委通報，周一（6日）全省新增境外輸入確診病例20宗，均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無症狀感染者2宗，均為中國籍，從俄羅斯輸入。截至6日24時，累計報告境外輸入確診病例62宗；有境外輸入無症狀感染者62宗。

總領事館指出，截至目前，通過莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河路線輸入黑龍江省的確診病例已經累計達59宗，均為中國籍。總領館鄭重提醒與上述確診者行程有交集的領區內中國公民及時隔離觀察；如出現疑似症狀，及時就醫，相關情況請第一時間通知總領館。

總領館提醒，4月3日，綏芬河市人民政府發布公告，宣布綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月7日至13日臨時關閉，恢復開關日期另行商定。4月6日，俄羅斯外交部和濱海邊疆區政府發布消息，波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸人員通道自4月7日起臨時關閉。對於目前有個別華商在微信朋友圈散布綏芬河口岸將繼續正常通關的虛假消息，總領館鄭重提醒切勿輕信謠言。

總領館強調，「強烈建議和提醒相關中國公民充分考慮上述情況，切勿通過波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸回國，切勿貿然來濱海邊疆區。」

綏芬河市位於黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。綏芬河市與俄羅斯濱海邊疆區接壤，東距俄羅斯對應口岸波格拉尼奇內21公里，距俄遠東最大的港口城市符拉迪沃斯托克190公里，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。

（澎湃新聞）