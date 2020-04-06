【新冠肺炎】黑龍江新增20宗境外輸入病例　全為中國籍來自俄羅斯

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，在黑龍江省，周日（5日）0至24時新增20宗境外輸入確診病例，均為中國籍，且都是從俄羅斯輸入；截至5日24時，累計報告境外輸入確診病例42宗。

此外，5日0至24時，黑龍江省無新增確診病例，無新增疑似病例。新增境外輸入重症病例4宗，其中重型3宗，危重型1宗。追蹤到境外密切接觸者759人，已解除醫學觀察272人，尚有487人正在接受醫學觀察。省內現有無症狀感染者2宗，包括哈爾濱市五常市1宗、七台河市勃利縣1宗。當日發熱門診診療人數787人。

在黑龍江省，周日（5日）0至24時新增20宗境外輸入確診病例，均為中國籍，且都是從俄羅斯輸入。圖為哈爾濱中央大街。（中新社）

5日0至24時，黑龍江新增境外輸入無症狀感染者28宗，均為中國籍，從俄羅斯輸入26宗、加拿大1宗、菲律賓1宗。截至4月5日24時，現有境外輸入無症狀感染者60宗。

據俄羅斯傳媒報道，當地上周六（4日）新增658宗確診病例，累計確診增至5300多宗，有45人染疫身亡。當局從當地時間3月30日零時起，已關閉所有跨越俄羅斯邊境的汽車、鐵路、行人、水上檢查站的交通，強調這是臨時措施，但未有重開時間表。

（央視新聞）