【武漢肺炎】兩名台人赴俄羅斯旅遊　因戴口罩遭強制送醫院隔離

新冠肺炎疫情持續，俄羅斯推出嚴厲防堵措施，包括在20日起禁止中國大陸、香港和澳門居民入境，但台灣民眾未在禁止之列。 台灣外交部今日（25日）表示，近日有台灣旅客在俄羅斯旅遊時，因戴口罩或被誤認為來自中國大陸，遭要求隔離，其中更有兩名台灣旅客被送到醫院強制隔離。

俄羅斯自2月20日開始禁止中國大陸、香港和澳門居民入境，但台灣民眾未在禁止之列。圖為莫斯科一名市政工人19日在工作，並無戴上口罩。（AFP）

台灣外交部發言人歐江安在今天的例行記者會上提及近期發生的三個案例，包括有兩名台灣旅客23日赴俄旅遊，但被誤認為來自中國大陸，在莫斯科街頭遭警察盤檢後要求居家隔離；另有兩名台灣旅客則是入關時戴著口罩預防，但被認定是病人，送到醫院強制隔離；也有台灣人在俄羅斯街頭被認為是大陸人，遭到肢體暴力和語言暴力對待。

歐江安表示，前述案例中的台灣民眾透過緊急聯絡電話聯繫駐處，台方持續與俄方交涉中。

莫斯科深受遊客喜愛。（資料圖片）

莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處Facebook曾在18日貼文，指根據莫斯科市衛生局消息，所有來自中國大陸、香港、澳門及台灣（包括轉機）的旅客，不論國籍皆須通過醫療檢測，包含檢查是否有發燒或是新冠病毒肺炎的初步徵狀。若偵測出其中一種徵狀，旅客將會被送往特殊醫療中心做後續診斷，並將在14天內根據居住處配合居家檢疫，同時受醫療監測。類似的檢疫措施亦引進到俄羅斯其他城市。

（綜合報道）