【新冠肺炎】武漢8日凌晨解封　離漢管控全撤　繼續小區封閉管理

因新型冠狀病毒肺炎疫情已「封城」兩個多月的武漢，將於4月8日零時正式「解封」，75個離漢通道管控檢查站將全部撤除。武漢交警以大數據預測，當日會現出城高峰，15日左右回落。 武漢官方則強調，各區將繼續強化小區封閉管理，並精準和深入開展排查走訪。

「封城」兩個多月的武漢，將於4月8日零時正式「解封」。（中新社）

根據省市防疫指揮部統一部署，自4月8日零時起，武漢市將撤除75個離漢通道管控卡點。同時，恢復15個主要治安（交通）檢查站常態功能，針對可能影響疫情防控工作、影響治安交通秩序的車輛人員，作檢查抽查。

出城車流料大幅增長 一周後逐漸緩解

武漢交警表示，將加大重點區域防控力度，確保全市交通大局穩定。長江大橋、江漢橋恢復單雙號通行。重點做好火神山、雷神山等醫院及周邊交通秩序維護。展開對全市封閉道路、佔用停車泊位、高架橋隧道限高架及路口信號燈等交通設施清理維護。

根據武漢交警大數據分析，隨著復工復產企業明顯增加，近半個月內全市在途車輛數增加近40萬輛，最高峰達到124萬輛，已恢復至2019年12月的50%左右，預計4月8日後將達180萬，屆時進出城通道交通流量可能出現大幅增長。出城車流預計在8日當天達到最高峰，15日左右逐漸緩解。

武漢各區繼續強化小區封閉管理。（中新社）

進出小區「體溫必測、口罩必戴」

另一方面，武漢市政協主席、武漢市疫情防控指揮部副指揮長胡曙光表示，武漢各區要繼續強化小區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，對進出小區人員嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，但不得隨意增加超出規定的各種附加條件。

此外，精準和深入開展排查走訪。突出對新冠肺炎無症狀感染者、「復陽」人員以及境外省外返漢出現健康異常人員的跟踪排查，確保第一時間儘早檢查，及時處置。高度關注對孤寡老人的走訪探視。