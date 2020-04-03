【新冠肺炎】武漢解封倒數5日　官方要求加強社區封閉管理勿鬆懈

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，此前的「重災區」湖北武漢將於4月8日將恢復對外交通，但當地疫情防控指揮部今日（3日）卻稱，近期人員流動加大、居民鬆懈防範，且傳出無症狀感染者和康復人員出院後又測出病毒，要求持續做好社區封控管理工作。

4月2日，市民購物後在武漢市楚河漢街邊休息。武漢市標誌性步行街楚河漢街恢復營業後，前來逛街購物的民眾也逐漸增多，城市往日的生機與活力也在慢慢恢復。（中新社）

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部下發的通知要求，要優化和落實社區封閉管理。各區根據復工復產復市需要，可對過去在小區封閉期間採用物理隔離的場所作適當調整，但必須確保符合封控管理的標準和要求。各區應將封閉小區重新劃界調整後的變化情況，及時報告市疫情防控指揮部社區疫情防控組。

通知又要求嚴格和規範社區出入管控。各區要繼續強化社區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，對進出社區人員嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要出行盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。同時，執行人員進出政策既要嚴格又要科學精准，不得隨意增加超出規定的各種附加條件。

此外，通知提出精准和深入開展排查走訪，要突出對新冠肺炎無症狀感染者、「復陽」人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查，做到100%開展流調，確保第一時間檢測、隔離所有密接人員，絕不放過任何一個傳染源。

疫情爆發期間，工作人員在武昌區盛世徐東居民社區進行消毒。（新華社）

湖北現有確診病例降至1千例以下

另據國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，截至昨日（2日），湖北無新增確診病例，無新增疑似病例，無現有疑似病例；現有確診病例987宗，其中武漢佔983宗，武漢尚在醫學觀察無症狀感染者有705宗。

米鋒表示，湖北現有確診病例降至千例以下，但中國境外輸入確診病例持續增加，出現本土零星散發病例和局部暴發疫情的風險始終存在，要防範輸入性病例導致的疫情擴散和蔓延。

（綜合報道）