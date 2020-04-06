【新冠肺炎】武漢周三解封　市委書記王忠林：確保疫情不反彈逆轉

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區武漢市將於4月8日（周三）解封。湖北省委常委、武漢市委書記王忠林昨日（5日）召開專題會議，強調要繼續嚴格疫情防控工作，確保疫情防控不因離漢通道的解除而出現反彈逆轉。

王忠林表示，

4月8日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。對此，王忠林在會議上指出，城市封控76天後轉向「重啟」，對中國疫情防控大局具有標誌性意義，市民期盼已久，但也為武漢市疫情防控整體工作帶來新的考驗。

王忠林強調，管控措施的解除，絕不意味著疫情防控工作的放鬆。堅持「動與靜」、「防與放」相結合，強化預案演練，把各方面工作考慮得更細緻、更周全。武漢市要繼續嚴格社區防控，統籌志願者等常態化防控力量，並加強公共場所防控，落實落細公共場所疫情防控導則。此外，需引導市民戴口罩、勤洗手、不聚集，並且管好進出城和市內交通出入口，用好健康碼。同時，科學聯動防控，推進機場、鐵路、交通、商務、衛健等部門無縫銜接，堅決杜絕社會面傳播。

王忠林也提出，要提升城市交通、商業承載力，加快開放人才市場，提升就業安置承載能力，也要做好安全保障，確保城市交通、治安、吃住行安全。確保疫情防控不因離漢通道的解除而出現反彈逆轉，確保城市運行安全平穩有序和經濟社會健康發展。