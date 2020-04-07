新冠肺炎｜內地首次無新增死亡病例　現存境外輸入病例超本土病例

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。 據國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒周二（7日）通報，截至周一（6日），內地本土無新增確診病例，無新增疑似病例，無新增死亡病例。此外，境外輸入現有確診病例數已超過本土。 據悉，這是國家衛健委自1月公布數字以來，首次單日無新增死亡個案。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒強調，內地仍面臨本土病例和境外輸入病例引起零星散發或局部爆發雙重風險。（中新社）

米鋒透露，內地周一新增確診病例32宗，均為境外輸入病例，其中黑龍江20宗，內蒙古3宗，遼寧2宗，上海2宗，浙江、福建、山東、廣東、四川各1宗，全日無新增死亡病例。新增無症狀感染者30宗，其中境外輸入9宗。

內地目前現有確診病例518宗，其中武漢515宗；重症病例184宗，其中武漢181宗。內地境外輸入現有確診病例698宗，其中重症病例21宗，無死亡病例。

米鋒表示，當前境內疫情多日呈現零星散發態勢，歐美疫情仍在快速上升，境外輸入現有確診病例數已超過本土，對入境城市病例救治、管控排查、核酸檢測、隔離設施等帶來壓力。他強調，內地仍面臨本土病例和境外輸入病例引起零星散發或局部爆發雙重風險，防控任務依然艱巨。

（綜合報道）