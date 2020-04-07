【新冠肺炎】廣州越秀區30萬非裔成防疫漏洞？官方否認：僅535人

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地漸見緩和，惟廣東省近期新增多宗境外輸入病例，結果更導致與其有關聯的本土確診病例在廣州市越秀區礦泉街出現。 由於患者不少是尼日利亞籍，加上礦泉街本身是非洲裔人士的聚居地，以致網上一度流傳消息稱，越秀區有多達30萬名非洲裔人士，成為防疫一大漏洞。 越秀區委常委、區政府黨組成員顏強在周二（7日）的新聞發布會上就澄清，現時越秀區共有3462名外國人散居在當地，當中來自非洲的僅有535人，分別是馬里308人及尼日利亞227人，其他則為美國、加拿大及澳洲。整個廣州的外國人，更是以日本及韓國人佔最多。

包括店主在內，餐廳「美妙美食店Emma Food」已有多人確診。（網上圖片）

綜合廣東衛健委、廣州市衛健委及揭陽市衛健局的通報，越秀區疾控機構先是在3月28日、30日及31日，在集中觀察場所先後檢出5宗確診病例，均為非洲尼日利亞籍人士，其中有4人去過礦泉街的一間名為「美妙美食店Emma Food」的餐廳，餐廳顧客多為外籍人員。

當局其後進行深入流行病學調查，發現另外4宗有關聯的本土病例及另外兩宗都居住礦泉街的本土病例。患者包括有餐廳店主莊某、莊某女兒、莊某女兒的玩伴、與上述境外輸入確診病例有密切接觸的一名尼日利亞人，以及另外一名住在越秀區礦泉街朝陽大街的女子及礦泉街某公司的保安。

揭陽的2宗本土病例，患者為是2名兒童，都與礦泉街的餐廳有關聯。（微博）

顏強在新聞發布會上表示，越秀區對此高度重視，第一時作出部署並啟動應急預案，全面加強排查篩查，嚴格社區管控，目前情況可防可控。截至4月6日，當地累計接轉71個國家及地區的入境人員2519人，當中827人已安排進行集中隔離觀察；同時為消除擴散風險，越秀區對相關病例活動軌跡涉及的16個場所全面擴大排查，共篩查出734名潛在密切接觸者，全部進行健康醫學觀察和病毒檢測，並且采集276份環境樣本，已出結果的均為陰性。

另據內地傳媒報道，廣州全市累計對32182名入境人員，包含6321名外籍人士進行集中隔離或居家隔離。疾控專家評估認為，目前廣州市疫情可防可控，但是這些人當中發現零星散發病例和境外輸入病例引起的傳播風險仍然存在。

值得一提是，針對廣州疫情而發布「廣州瑤台封村」、「建方艙醫院」等不實消息的網民宋某，廣州市公安局新聞辦公室在周二通報，越秀區警方已將其依法查處。

（綜合報道）