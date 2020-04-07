【新冠肺炎】武漢8日解封逾5萬人將搭火車離漢　4成旅客到珠三角

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢將於明日（8日）零時正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 據中國鐵路武漢局集團公司透露，從車票預售情況看，明日預計有超過5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中去往珠三角地區的旅客較為集中，佔離漢旅客總量四成左右。

4月6日，武漢鐵路民警加強漢口火車站治安巡查。（新華社）

據介紹，武漢地區武昌站、武漢站、漢口站等火車站明日將重新開啟進站通道，恢復辦理旅客進站客運業務，旅客持健康碼「綠碼」經測量體溫、身份核驗後可乘車出行。

中國鐵路武漢局集團公司相關部門負責人介紹，明日解除離漢離鄂通道管控措施後，湖北省內的首班始發列車是6點25分從漢口站開往荊州的D9301次；開往湖北省外的首班始發列車是7點06分從武漢站始發開往廣西南寧東的G431次。

明日將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54班。從車票預售情況看，預計明日有超過5.5萬名旅客乘坐火車離漢，其中去往珠三角地區的旅客佔離漢旅客總量四成左右。不過，武漢往返香港高鐵仍處於停運/調整狀態，並無車票出售。

從車票預售情況看，預計4月8日有超過5.5萬名旅客乘坐火車離漢。（資料圖片/新華社）

相關負責人介紹，鐵路部門已提前對武漢地區火車站的進出站通道、售票廳、候車廳、站台和超過230組動車組進行了全面消毒，並同防疫部門在武昌、武漢、漢口等車站進站口設立健康碼核驗點，在列車上設置了隔離席位和應急隔離席，在車站和值乘的列車上配備了應急防護包，制定了發熱旅客站車應急處理流程。

鐵路部門同時將對旅客採取了進站測溫、車上體溫抽檢、取消餐車就餐、實行送餐服務、減少車內走動、加強防疫知識宣傳等措施。按照疫情防控要求，旅客在列車上全程要戴口罩，不能攜帶酒精、消毒液等危險物品進站上車。

此外，明日起武漢往返廣州、上海、深圳、杭州、成都等30個城市的航線也將逐步恢復。南方航空、深圳航空等航空公司涉及武漢航班的機票已開放銷售。但因疫情防控需要，中國民航局此前通告，暫不恢復湖北省各機場國際及港澳台航班，也暫不恢復湖北省各機場往返與經停北京的客運航班。

武漢天河機場4月8日也將恢復國內客運航班，暫時不飛港澳台和北京。（資料圖片/新華社）

內地專家：武漢無症狀感染者或約有1至2萬人

另據人民日報社旗下《健康時報》周一（6日）報道，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，「從近三天普查數據來看，武漢的無症狀感染者佔0.15%至0.3%左右，也就是說大約有一兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染力比較低，但總歸是有傳染力的，還是需要警惕」。

為了加強防範，浙江省和河南省今日（7日）宣布，對來自武漢地區人員開展核酸和血清檢測，相關資料將納入健康碼管理。

深圳市衛健委負責人今日亦表示，明天從武漢來深人員將不需要強制隔離。但返深的武漢籍旅客和其他湖北籍旅客有區別：持「綠碼」來深的武漢籍旅客需要做2次核酸檢測，首次應該是在武漢做，結果爲陰性才可以來廣東，如果未做深圳也會給補做檢測，7天以後再次檢測。武漢以外從湖北來的持綠碼人員，則不硬性要求檢測。

（綜合報道）