【新冠肺炎】內地新增62宗確診　無症狀感染者137宗

撰文：蘇子牧
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國家衛健委數據顯示，截至4月7日24時，內地新冠肺炎新增確診病例62宗，其中59宗為境外輸入病例，3宗為本土病例（山東2宗，廣東1宗）；新增死亡病例2宗（上海1宗，湖北1宗）；新增疑似病例12例，其中11宗為境外輸入病例，1宗為本土病例（廣東1例）。
當日新增治癒出院病例112宗，解除醫學觀察的密切接觸者2,295人，重症病例減少22宗。
境外輸入現有確診病例714宗（含重症病例23宗），現有疑似病例82宗。累計確診病例1,042宗，累計治癒出院病例328宗，無死亡病例。
中國仍在加強對境外輸入病例的管控。（新華社）
截至4月7日24時，內地現有確診病例1,190宗（其中重症病例189宗），累計治癒出院病例77,279宗，累計死亡病例3,333宗，累計報告確診病例81,802宗，現有疑似病例83宗。累計追蹤到密切接觸者715,854人，尚在醫學觀察的密切接觸者13,334人。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例69宗（武漢69宗），新增死亡病例1宗（武漢1宗），現有確診病例448例（武漢445例），其中重症病例158例（武漢155例）。累計治癒出院病例64,142宗（武漢46,991宗），累計死亡病例3,213宗（武漢2,572宗），累計確診病例67,803宗（武漢50,008宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
此外，新增無症狀感染者137宗，其中境外輸入無症狀感染者102宗；當日轉為確診病例11宗（境外輸入11宗）；當日解除醫學觀察64宗（境外輸入8宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者1,095宗（境外輸入358宗）。