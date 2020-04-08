新冠肺炎｜俄羅斯輸入黑龍江病例激增　綏芬河居民區實施封閉管理

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。從周日（5日）開始，黑龍江連續4天累計新增78宗境外輸入病例，患者均從中俄邊境綏芬河口岸入境，引起當局警惕。 綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部周二（7日）發布通知稱，該市所有小區自周三（8日）起實行封閉管理，居民每戶可每3天派出1人外出。此前根據中俄雙方商定，綏芬河口岸於周二至下周一（13日）臨時關閉，恢復開關日期另行商定。

資料顯示，綏芬河市隸屬於黑龍江省牡丹江市，與俄羅斯濱海邊疆區接壤，東距俄羅斯對應口岸波格拉尼奇內21公里，距俄遠東最大的港口城市符拉迪沃斯托克（海參崴）190公里。截至2018年，綏芬河全市戶籍人口近7萬人。

由於中俄邊境主要口岸黑河和同江都已經關閉，綏芬河口岸此前成為唯一的回國通道。據綏芬河市衛健局統計，從3月21日到4月4日，綏芬河陸路口岸共入境1966人。

綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通知稱，該市所有小區實行封閉管理。（微信@綏芬河廣播電視台）

而據當局下發的通知，綏芬河市所有小區自周三6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。按照要求，小區居民每戶可每三天派出一人外出購買生活必需品且當天必須返回。進出小區人員按「通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩」管理。

根據黑龍江衛健委的最新通報，截至周二，全省新增境外輸入確診病例25宗，患者均為中國籍，從俄羅斯輸入。全省目前累計報告境外輸入確診病例87宗，現有境外輸入確診病例86宗。此外，周二單日全省新增境外輸入無症狀感染者86宗，患者均為中國籍，從俄羅斯輸入。

4月7日，在俄羅斯首都莫斯科，警察在紅場入口處執勤。（新華社）

據統計，黑龍江至少有40名境外輸入確診病例及境外輸入無症狀感染者，曾在4月3日搭乘同一班俄羅斯航空SU1700航班從莫斯科前往符拉迪沃斯托克，再從綏芬河口岸入境中國。

俄羅斯境內目前累計有近7500宗確診病例，累計死亡人數58人。

（綜合報道）