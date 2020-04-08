【新冠肺炎】自俄羅斯輸入病例激增　3中俄公路客運口岸皆關閉

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，在俄羅斯，目前累計有近7500宗確診病例，累計58人死亡。 從周日（5日）開始，黑龍江連續4天累計通報新增78宗境外輸入病例，患者均從中俄邊境綏芬河口岸入境，引起當局高度警惕。 中國駐符拉迪沃斯托克總領事館今天（8日）連續第4日發布出行風險通告，提醒中國公民切勿貿然嘗試通過綏芬河口岸回國，並強調俄羅斯濱海邊疆區與中方間波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧3對中俄公路客運口岸均已關閉。

通告指出，截至目前，通過莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河路線輸入黑龍江省的確診病例累計已達84宗，均為中國籍。雖然3對口岸都關閉，目前發現仍有少量中國公民不顧中俄兩國外交機構和相關地方政府的通令，執意自俄其他地區來到濱海邊疆區，這將帶來各方面後果。

4月7日，在俄羅斯首都莫斯科，警察在紅場入口處執勤。（新華社）

總領館表示，再次強烈提醒相關中國公民充分考慮疫情形勢，特別是莫斯科—符拉迪沃斯托克—綏芬河路線存在的巨大感染風險，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國，切勿貿然來到濱海邊疆區。

據黑龍江衛健委最新通報，截至周二（7日），全省新增境外輸入確診病例25宗，患者均為中國籍，從俄羅斯輸入。全省目前累計報告境外輸入確診病例87宗，現有境外輸入確診病例86宗。此外，周二單日全省新增境外輸入無症狀感染者86宗，患者均為中國籍，從俄羅斯輸入。

另據統計，黑龍江至少有40名境外輸入確診病例及境外輸入無症狀感染者，曾在4月3日搭乘同一班俄羅斯航空SU1700航班從莫斯科前往符拉迪沃斯托克，再從綏芬河口岸入境中國。

（綜合報道）