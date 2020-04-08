【新冠肺炎】山西新增25宗境外病例均來自俄羅斯　華商失業後回國

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，與中國接壤的俄羅斯，當地至今累計有近7500宗確診病例，乃致中國近期有不少境外輸入病例，都是來自俄羅斯。 中國在周二（7日）新增59宗境外輸入病例，其中有25宗位於山西省。據山西省衛健委透露，當地25宗境外輸入病例，均是4月6日從俄羅斯經停太原的航班，全部人都是從事商品貿易的中國籍人士，沒有山西省內自行活動軌跡，現時已經隔離治療。

俄羅斯的疫情漸見擴散，當地至今累計有近7500宗確診病例。（新華社）

內地傳媒引述山西省衛健委應急辦工作人員指，涉事航班是中國國際航空的CA910航班，原定航程是4月6日從莫斯科飛往北京，中途經停太原以便進行檢疫。工作人員指，25人都是在俄羅斯從事商品貿易工作的中國籍人士，但由於當地疫情嚴重，部分商品貿易市場關閉，故他們已經失業，因此搭乘飛機回國。

工作人員又稱，該航班上共200多名乘客，除確診病例及另外5名無症狀感染者外，其他人的病毒檢測結果都呈陰性反應。

山西單日新增25宗境外輸入病例，都是來自俄羅斯。（山西省衛健委）

另一方面，除了波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧共三個中俄公路客運口岸均已關閉外，內蒙古自治區口岸管理辦公室近日亦致函俄羅斯，指鑑於目前滿洲里公路口岸入境人員驟增，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力超出負荷，滿洲里—後貝加爾斯克公路口岸客運通道亦將於周三晚上8時起臨時關閉，恢復開關日期另行公告。

（綜合報道）