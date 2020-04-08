【新冠肺炎】方方「武漢封城日記」英文版亞馬遜預售

湖北武漢今天（8日）結束了長達76天的「封城」，而武漢作家方方在武漢封城期間寫下的生活日記日前被翻譯成英文，現在已在亞馬遜官網開始預售。 對於日記出版，有內地網民表示歡迎，認為有助於外國了解武漢情況。不過也有內地網民指方方是「抹黑」中國抗疫工作，為「給反華勢力遞子彈」。

據亞馬遜官網信息，方方英文版《武漢日記》由英文讀物中五大出版社之一的哈珀柯林斯出版社（HarperCollins Publishers）出版，將於2020年8月18日發售，售價為21.99美元。出版社的官網介紹方方是當代中國「最著名」、「最受讚賞」的作家之一。

書本簡介稱方方以第一人稱的視角，講述了武漢爆發疫情期間的生。簡介稱她「實時揭露了病毒的廣泛影響和政府的強制隔離措施，每天發出數以百萬計的普通中國老百姓在此中的恐懼、沮喪、憤怒和希望。」

方方本名汪芳，中國當代女作家，曾任湖北省作家協會主席。自武漢當地新冠肺炎疫情於1月20日被中國官媒公開後，身在武漢的作家方方從1月5日開始以日記的方式記錄「封城」後她在這座城市的所見所聞、所思所感，直到3月25日停止，共計60篇。

其日記內容涵蓋了武漢的方方面面，包括市民生活的日常，以及對部分政府政策的質疑和批評，所以在中國網絡上引發廣泛討論。

對於方方日記的內容，有人認為這些日記是「社會的良心」，揭露了武漢疫情真實的一面，但也有人指責這些日記是作者的臆造和借題發揮，不具有參考價值。而此次英文版日記出版，更有網民批評方方是在向外國人抹黑中國抗疫，「為外網遞上刀子」、「給反華勢力遞子彈」。

值得一提的是，此前在3月30日，方方在微博上曾拋出了一張題為「武漢封城日記」 中文版書刊預告照片，該書落款為「方方著」。對此方方澄清說，「不知道這本書是誰編的，也不知道是否以此盈利。如有對外銷售，實乃違法。請知情者向相關部門舉報。我自己目前是沒有出版任何一本與疫情相關的書。也未出版日記。特此說明。 」