公安部長趙克志：堅決徹底肅清周永康、孟宏偉等人「流毒」

中國公安部​​官網今天（8日）公布，國務委員、公安部部長趙克志周二（7日）出席電視電話會議，要求懲治腐敗，堅決徹底肅清周永康、孟宏偉等人的流毒影響，確保公安隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。

趙克志指出，要坚定不移加强政治建设，嚴格遵守中共的政治紀律和政治規矩；要堅定不移狠抓正風肅紀，着力涵養清風正氣。堅決克服形式主義、官僚主義，堅決取消向基層多頭壓任務、要報表等做法。要集中解決突出問題，特別要集中整治漠視侵害群眾利益、群眾反映強烈的突出問題，努力以實際行動取信於民。

趙克志說，要堅決徹底肅清周永康（左）、孟宏偉（右）等人流毒影響。（合成圖）

他還提到，要繼續深化「打傘破網」，將掃黑除惡專項鬥爭與打贏脫貧攻堅戰有機結合起來，堅決查處在徵地拆遷、民生資金、扶貧項目等領域巧取豪奪、欺壓百姓的黑惡勢力，堅決查處「保護傘」；要注重從公安警員的一言一行抓起，讓中共黨員幹部自覺做到知敬畏、存戒懼、守底線，習慣在受監督和約束的環境下工作生活。

公安部長趙克志。（資料圖片）

趙克志強調，堅持用制度管權管事管人，完善權力運行監督制約機制，努力從根本上剷除滋生腐敗的土壤，推動形成不斷完備的制度體系、嚴格有效的監督體系。嚴格落實對領導幹部干預司法活動、插手具體案件處理的責任追究的有關規定，對有關規定貫徹執行情況進行「回頭看」。要以堅定的理想信念強化自我約束，進一步增強不想腐的自覺。

（中新網）