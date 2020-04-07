廣西醉漢遭警用黑膠布封嘴19圈後窒息死亡　柳州公安局賠219萬元

《柳州晚報》近日曝光一宗警察過失致人死亡案件：當地一名劉姓男子去年醉酒鬧事被強制帶至派出所接受調查，期間遭到輔警用黑膠布「封嘴」，最終因吸入自己的嘔吐物窒息死亡。 當地法院日前宣判，涉事輔警獲刑3年。柳州市公安局柳江分局則與死者家屬達成國家賠償協議，總額為219萬元（人民幣．下同）。

廣西柳州一名男子在派出所內被輔警用黑膠布封嘴，後因吸入嘔吐物窒息死亡。（示意圖/資料圖片）

報道稱，事發在去年4月10日凌晨1時左右，劉男與朋友在柳州市柳江區一個宵夜檔口喝酒，噪聲擾民，被人報警投訴。接警後，當地派出所派警前往處置，在處置過程中，劉男與兩名友人不聽勸阻，拒不配合，並使用語言和肢體動作對出警人員進行挑釁。三人其後被強制帶離現場到派出所接受調查處理。

派出所劉姓輔警見劉男不時大聲吵鬧，於是和同事用黑色膠布將劉男的嘴巴纏繞封堵。之後劉男仍不斷大聲呼叫，劉姓輔警勸阻無果後繼續用膠布對其「封嘴」，繞了19圈，使劉男發不出聲音，然後回到座位上看手機。

劉姓輔警事後憶述，「過了四五分鐘，我抬頭看見他睡著了，頭部往後仰，眼睛眯著，鼻子發出透氣的聲音，臉色與喝醉了一樣，就去幫他拆除了幾圈膠布，還留有一部分沒有拆除，後回到座位上。」

劉姓輔警說，又過了數分鐘後，有幾名同事進來，其中一名同事用腳踢了一下劉男，又拍了一下，發現對方沒有反應，才感覺出事了。後經鑒定，劉男因急性乙醇中毒和被他人用膠布纏繞封堵嘴巴，導致嘔吐物吸入性窒息死亡。

柳州市柳江區法院日前審理該案，判決劉姓輔警犯過失致人死亡罪，獲刑3年。而在此前，柳州市公安局柳江分局與被害人家屬達成國家賠償協議，公賠償219萬元。

（柳州晚報）