【新冠肺炎】湖北副省長：倡導非必要不外出、非必要不離漢

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的重災區湖北省武漢市今天（8日）正式恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。中國鐵路武漢局集團公司指，今日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢；另外，武漢天河機場今天計劃出港航班則達111班。 湖北省副省長曹廣晶同日在記者會上表示，武漢在3月18日新增確診案例「清零」後，又出現個別新增本土的確診案例，無症狀感染者數量也有所增加，呼籲湖北各地加強宣傳引導，倡導「非必要不外出、非必要不離漢」。

湖北省副省長曹廣晶。（資料圖片）

4月8日下午，曹廣晶在湖北省疫情防控工作指揮部記者會上，介紹解除離漢通道管控政策和相關工作安排。他表示，武漢疫情防控任務依然艱巨繁重，尤其是境外疫情輸入壓力持續增大，所以要保持清醒頭腦，做到「兩個不降低」，即警惕性不降低、防控要求不降低；落實落細「兩防」，即外防輸入、內防反彈。

曹廣晶提到，各市州、縣、區防控指揮部要加強宣傳引導，倡導非必要不外出、非必要不離漢，強化常態化防控措施，嚴格和規範社區出入管控落實源頭管控責任，對進出人員做到「4必」：身份必問、資料必錄、體溫必測、口罩必戴。

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他續指，對境外入鄂人員嚴格按照湖北入境人員疫情防控工作指導方案實施，堅決落實「4個一律」的要求：一律進行核酸檢測、4類人員（確診病例、疑似病例、發熱症狀患者、密切接觸者）一律按照防控規定就地分類處置、其他人員集中隔離14天、入境來鄂人員一律納入當地社區的防控體系。

（澎湃新聞）