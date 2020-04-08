【新冠肺炎】習近平：要做好長時間應對外部變化的準備

針對新型冠狀病毒肺炎疫情防控後續工作部署，中共中央政治局常務委員會周三（8日）再次召開會議。 習近平指，當前中國疫情防控階段性成效進一步鞏固，復工復產取得重要進展，經濟社會運行秩序加快恢復。但同時，國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多。

習近平稱，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰，「面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，我們要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。要籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，外防輸入、內防反彈防控工作決不能放鬆，經濟社會發展工作要加大力度，「要堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復，抓緊解決復工復產面臨的困難和問題，力爭把疫情造成的損失降到最低限度，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脱貧攻堅目標任務」。

防控境外輸入成為了中國下一步疫情防控工作的重點。（新華社）

習近平又稱，要密切關注國際國內疫情形勢變化，全面落實外防輸入、內防反彈，及時採取更有針對性和實效性的防控措施，繼續抓緊抓實抓細各項防控工作。要鞏固重點地區疫情防控成效。

對於湖北省及武漢市，當地要繼續集中力量做好重症病例科學精準救治，及時做好出院患者隨訪和覆查工作。要優化社區管控措施，築牢社區防控安全屏障。各地特別是環鄂省份要加強訊息溝通共享和防控措施協調，在人員管控、健康碼互認等方面要做到政策統一、標準一致。要持續抓好首都疫情防控工作。各地要抓好無症狀感染者精準防控，把疫情防控網扎得更密更牢，堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞。

此外，會議有特別提到要加強陸海口岸疫情防控，加快補齊外防輸入的薄弱環節。事實上，根據中國各地衛健委官方消息，目前已有至少47個國家成為境外輸入確診病例的來源國，累計26個省份報告了境外輸入確診病例。

以累計輸入數量排序，確診病例來源國前10名為英國（275宗）、美國（149宗）、俄羅斯（94宗）、西班牙（88宗）、法國（66宗）、意大利（52宗）、伊朗（48宗）、菲律賓（43宗）、泰國（24宗）、阿聯酋（10宗）。

上述10個國家輸入確診病例數為849宗，佔來源國的81.4%。英國、美國、俄羅斯3個國家輸入的確診病例總數518宗，佔來源國的49.7%。

（綜合報道）